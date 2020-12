Kosovo: Tribunale speciale conferma capi d'accusa contro ex presidente veterani Uck Gucati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Tribunale speciale dell'Aia che indaga sui crimini dell'Esercito di liberazione del Kosovo (Uck), nella fase predibattimentale, ha confermato i capi d'accusa spiccati dalla Procura speciale contro Hysni Gucati e Nasim Haradinaj. I capi d'accusa, come ricorda una nota stampa del Tribunale speciale, sono relativi a violazioni contro l'amministrazione giudiziaria, intimidazione dei testimoni e violazione dei segreti nelle procedure. In particolare viene evidenziato che l'ex presidente dell'Associazione dei veterani di guerra Uck Gucati ha rivelato, senza autorizzazione, informazioni protette sotto la legge che ha istituito il Tribunale speciale, inclusi dettagli di alcuni potenziali testimoni. Gucati e Haradinaj sono stati per questo arrestati su mandato della Procura speciale lo scorso 25 settembre a Pristina, con il sostegno della missione Eulex e della polizia kosovara. (Kop)