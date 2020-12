Legge Bilancio: Gelmini (FI), no a liberalizzazione cannabis light

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Usare la legge di bilancio per la liberalizzazione della cannabis light è una trovata sconsiderata avanzata da una parte della maggioranza. Il Paese deve affrontare una crisi sanitaria ed economica senza precedenti e qualcuno, con il pretesto di aspetti medico-sanitari, vuole introdurre misure permissive sulla marijuana. Forza Italia e il centrodestra si oppongono, con decisione e determinazione, a questa pericolosa deriva". Lo afferma in una nota Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati. (Com)