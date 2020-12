Ocse: premier slovacco, l'organizzazione ci aperto la strada alla Nato e all'Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Slovacchia è entrata nell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) per prima nel nuovo millennio. Lo ha ricordato il suo primo ministro, Igor Matovic, in un messaggio preregistrato per il 60mo anniversario dell'Ocse. "Sono lieto di poter festeggiare i 60 anni dell'organizzazione. L'Ocse è un simbolo dei valori democratici e di politiche basate su evidenze fattuali", ha dichiarato. L'adesione di Bratislava vent'anni fa si è rivelata la scelta giusta ed ha aperto alla Slovacchia molte altre porte, in particolare quelle per l'ingresso nella Nato e nell'Unione europea. "La crisi di quest'anno, dovuta alla pandemia di coronavirus, è molto diversa dalle precedenti. Ha un impatto sull'economia e sui cittadini", ha affermato Matovic. Il premier ha ammesso che il suo Paese ha attraversato con successo la prima ondata di contagi la scorsa primavera, ma che lo stesso non si può dire per quella autunnale. Ha anche ringraziato il segretario generale dell'Ocse, Angel Gurria, il cui mandato scadrà l'anno prossimo. (Vap)