Brexit: Regno Unito oppone richiesta Ue di introdurre dazi in caso di non rispetto dell'accordo

- Il capo negoziatore europeo per la Brexit, Michel Barnier, avrebbe comunicato agli ambasciatori europei che il primo ministro, Boris Johnson, sarebbe contrario alle richieste di introdurre un meccanismo che permetterebbe all'Ue di imporre tariffe doganali nel caso in cui il Regno Unito negasse accesso alle proprie acque territoriali ai pescherecci europei. Secondo quanto si apprende da fonti stampa britanniche, in un briefing tenuto con gli ambasciatori questa mattina, Barnier ha fatto sapere che i negoziati starebbero in qualche modo procedendo per quanto concerne la questione degli aiuti di Stato e l'istituzione di un meccanismo che verifichi l'implementazione dell'accordo, e le trattative starebbero invece concentrandosi sui dettagli pratici di come tale meccanismo dovrebbe funzionare. Il punto di più difficile soluzione tuttavia sembra essere quello delle quantità di pescato concesse ai pescherecci europei, dato che l'Unione europea starebbe chiedendo di collegare l'accordo commerciale al rispetto o meno della promessa di permettere l'accesso agli europei nelle acque territoriali britanniche. L'Ue infatti starebbe cercando di introdurre un meccanismo che permetta di introdurre dazi doganali collegati al taglio delle quote di pesca permesse agli europei. Barnier ha detto agli ambasciatori che "possiamo chiudere i negoziati nei prossimi giorni se c'è un compromesso (da parte britannica) sulla questione del pescato", in seguito alla richiesta britannica di introdurre frequenti o al più annuali trattative per ridefinire, di volta in volta, le quote permesse agli europei. (Rel)