Spagna: leader Pp Casado rimanda la scelta dei vertici della sezione del partito a Madrid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attuale protagonismo mediatico della presidente della comunità autonoma di Madrid Isabel, Díaz Ayuso, sta rimettendo in primo piano la questione della battaglia "sotterranea" per il controllo della sezione del Partito popolare (Pp) della capitale spagnola. E' quanto riferisce il quotidiano "El Mundo". Se da una parte la Ayuso punta ad assumere la guida del Pp di Madrid, dall'altra parte il sindaco della capitale, José Luis Martínez-Almeida, propenderebbe invece per una "terza via" con la direzione della sezione del partito assunta da un altra persona. In questo contesto, secondo fonti del quotidiano, il leader nazionale del Pp Pablo Casado preferirebbe "congelare" il rinnovo dei vertici della sezione locale del partito organizzando un congresso solo per la fine del 2021 o l'estate del 2022. In questo modo la battaglia per il controllo del Pp a Madrid andrebbe a svolgersi appena prima del congresso nazionale del partito dell'opposizione, previsto per il luglio del 2022. Casado, al momento, non avrebbe nemmeno affrontato la questione con i due diretti interessati, la Ayuso e Almeida. (Spm)