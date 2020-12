Casa: assessore Lazio, consegnati nuovi alloggi al Corviale, altri 30 entro aprile (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il rilancio del territorio passa dalla rigenerazione urbana e dalla vivibilità del quartiere: aspetti centrali per sostenere lo sviluppo del tessuto sociale, culturale ed economico delle periferie, favorendo condizioni di sicurezza e opportunità di lavoro e di incontro. Insieme all'aumento dell'offerta abitativa e alla ristrutturazione degli alloggi esistenti, stiamo promuovendo la riqualificazione dei giardini pubblici con la realizzazione di playground e parchi giochi per bambini, stiamo sostenendo l'housing sociale con affitti calmierati e la locazione agevolata di locali commerciali, fino alle iniziative culturali e all'avvio del progetto sulla fibra ottica in oltre 15.000 alloggi Ater per superare il divario tecnologico. Abbiamo messo in campo il più grande piano di interventi degli ultimi 30 anni", ha dichiarato in una nota Massimiliano Valeriani, assessore all'Urbanistica e alle politiche abitative della Regione Lazio. (segue) (Com)