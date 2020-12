Imprese: Eni, Joule premia tre startup all’interno della call Switch2Product

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Joule, la Scuola di Eni per l’impresa, ha premiato questa mattina tre startup innovative nell’ambito della call “Switch2Product” promossa da Polihub, l’innovation park e startup accelerator del Politecnico di Milano, gestito dalla Fondazione Politecnico di Milano. Stando al relativo comunicato stampa, Switch2Product è il programma che valorizza sul mercato soluzioni deep tech, nuove tecnologie e idee di impresa – proposte da studenti, laureati, ricercatori, alunni e docenti del Politecnico di Milano – offrendo loro risorse economiche per supportare lo sviluppo tecnologico e un percorso di accelerazione di business dedicato. Le tre startup selezionate da Joule, prosegue la nota, sono Sinergy, progetto di sviluppo di una batteria intelligente adatta ad applicazioni di accumulo energetico su media e grande scala; Roplastic, una soluzione per la sintesi circolare di materiale plastico con alto valore commerciale e che utilizza scarti ad oggi irrecuperabili; e Lift Energy, pellicola protettiva per batterie al litio in grado di migliorare le performance di resa. (segue) (Com)