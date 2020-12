Bielorussia: Ue, dal 14 dicembre missione per valutare informazioni su centrale di Ostrovets

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una missione ibrida che si terrà dal 14 al 22 dicembre valuterà le informazioni che la Bielorussia ha fornito sulla sua centrale nucleare. Lo ha detto lunedì la commissaria europea per l'energia, Kadri Simson, in una conferenza stampa. "Dal 14 al 22 dicembre 2020, degli esperti svolgeranno una missione ibrida di revisione delle informazioni fornite dalla Bielorussia. La missione di revisione è stata pensata come un’attività combinata fra una visita all’impianto nucleare e una serie di incontri virtuali”, ha detto Simson. La costruzione della centrale nucleare di Ostrovets è iniziata nel 2012. Lo scorso novembre, la prima unità della centrale è stata collegata alla rete. Nel frattempo, la vicina Lituania ha ripetutamente espresso preoccupazione per la sicurezza dell'impianto. La missione dovrebbe pubblicare il suo rapporto all'inizio del prossimo anno e molto dipenderà dalla visita alla centrale nucleare di Ostrovets, ha aggiunto Simson. (Beb)