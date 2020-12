Yemen: Msf, combattimenti indiscriminati colpiscono i civili a Mocha e Taiz

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una nuova ondata di combattimenti colpisce lo Yemen, con un pesante bilancio tra civili uccisi e feriti. A sud del Porto di Hudaydah sul Mar Rosso, una delle aree più intense del conflitto, l'ospedale traumatologico di Medici Senza Frontiere (Msf) a Mocha ha trattato da ottobre 122 feriti di guerra, nelle ultime settimane soprattutto donne e bambini. Sabato mattina a Taiz il campo da calcio dell'Al Ahly Football Club è stato colpito da una granata che ha ucciso un allenatore e suo figlio, mentre due bambini con meno di 10 anni sono rimasti feriti e sono stati portati al pronto soccorso traumatologico di MSF presso l'ospedale Al Thawrah. Le equipe di Msf nelle ultime settimane stanno assistendo a un notevole aumento di civili che necessitano di interventi chirurgici per ferite di guerra. "Nel nostro centro traumatologico di Mocha curiamo tutti coloro che hanno bisogno di interventi chirurgici d'emergenza: feriti di guerra, vittime di incidenti stradali, donne incinte che necessitano di un parto d'urgenza". dichiara Raphael Veicht, capomissione Msf, citato in un comunicato stampa. "Ma quando ad arrivare sono quasi solo civili con terribili ferite da arma da fuoco, si sollevano seri interrogativi. Ciò che vediamo nel nostro piccolo ospedale è allarmante e atroce. Uccidere e ferire civili in un conflitto non è solo una grave violazione del diritto umanitario internazionale, ma è molto di più: tra i nostri pazienti ci sono bambini, donne incinte, madri in allattamento, gli operai di una fabbrica di imbottigliamento del latte colpita da un bombardamento – non c'è niente che possa giustificare tutto questo". (segue) (Com)