Yemen: Msf, combattimenti indiscriminati colpiscono i civili a Mocha e Taiz (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 29 novembre è arrivata all'ospedale di Msf una donna le cui gambe erano state amputate da un intervento salvavita d'urgenza che richiedeva una chirurgia correttiva. Ha raccontato che era in una delle abitazioni del villaggio di Al Qazah, nel distretto di Ad Durayhimi, con altre donne e bambini per comprare dei vestiti. Non sa esattamente cosa è accaduto ma c'è stata un'esplosione - suo padre le ha poi detto che si è trattato di un bombardamento – e si è risvegliata all'ospedale di Msf. La casa era fatta di canne e foglie di palma e per questo non li ha protetti. La donna ha elencato i parenti rimasti uccisi nell'attacco: "Quattro donne: mia zia, mia cognata, due cugine. Cinque bambini: mio nipote, due cugini e due figli di altri cugini". Tra le persone colpite in questo attacco, l'ospedale Msf di Mocha ha curato un altro paziente e ha stabilizzato le condizioni di un bambino di 11 mesi che doveva essere immediatamente trasferito in ambulanza all'ospedale di Aden. Il bambino è morto prima di arrivare. Il 24 novembre, l'ospedale di Mocha ha ricevuto sette civili rimasti feriti durante un'esplosione avvenuta sul ciglio della strada mentre tornavano da un matrimonio. Cinque persone sono morte, tra cui un bambino. Il 25 novembre, due bambini sono stati portati all'ospedale di Msf dopo aver giocato con un ordigno inesploso trovato per strada, con gravi ferite addominali e trauma toracico. Il 3 dicembre, Msf ha ricoverato sei persone rimaste ferite durante un bombardamento che ha colpito una fabbrica di imbottigliamento del latte a Hudaydah – i pazienti hanno detto che almeno dieci dei loro colleghi sono morti. (segue) (Com)