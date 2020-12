Yemen: Msf, combattimenti indiscriminati colpiscono i civili a Mocha e Taiz (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un'area diversa, a Taiz, il campo da calcio colpito è un centro sportivo noto e lontano dalle linee del fronte, si trova fronte all'ospedale pediatrico supportato da Msf e all'Al Amal Cancer Hospital ma non è la prima volta che gli abitanti dell'area assistono ad attacchi simili: "Gli impianti sportivi sono forse uno dei pochi luoghi rimasti in grado di offrire ai civili di Taiz, in particolare ai bambini, momenti di felicità in un periodo così difficile, una delle uniche cose che ci fanno ancora sentire esseri umani che meritano di godere della vita nonostante quello che sta accadendo in città", ha raccontato a Msf un uomo di Taiz. L'aumento del numero di pazienti con ferite da arma da fuoco all'ospedale di MSF a Mocha conferma che il governatorato meridionale di Hudaydah è una delle zone più colpite dal conflitto in tutto lo Yemen. Centinaia di famiglie sono costrette a fuggire dalle loro case e, a causa dell'aumento delle aree a rischio di bombardamenti e attacchi, l'assistenza sanitaria e la distribuzione di cibo sono sempre più limitate proprio nel momento in cui sono più necessarie. "Che siano mirati o indiscriminati, questi attacchi violano tutte le regole della guerra", dichiara Veicht di Msf. "Anzi, di più: le persone uccise e mutilate sono civili, persone che cercano semplicemente di sopravvivere o di essere buone madri, padri, fratelli o sorelle. Tutto questo deve finire". (Com)