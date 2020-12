Arabia Saudita: attacco alla petroliera Bw Rhine, chiuso il porto di Gedda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il porto della città di Gedda, in Arabia Saudita, è stato chiuso a seguito dell’attacco che questa notte ha colpito la petroliera Bw Rhine, battente bandiera di Singapore, nello scalo saudita. Lo riferisce il sito di intelligence per la sicurezza marittima “Dryad Global”, secondo il quale nell’incidente potrebbe essere coinvolta anche un’altra imbarcazione. La compagnia di navigazione Hafnia ha assicurato che tutti i 22 marinai della BW Rhine sono illesi. L'azienda ha affermato in una nota che la petroliera è stata colpita da una "fonte esterna" mentre stava scaricando il suo cargo, provocando un'esplosione e lo scoppio di un incendio spento dall'equipaggio. L'incidente è avvenuto intorno alle 00:40 ora locale del 14 dicembre 2020. La compagnia ha avvertito che a causa dell'esplosione, che ha danneggiato lo scafo dell’imbarcazione, una parte del petrolio a bordo potrebbe essersi riversata in mare, anche se nel comunicato si segnala che “la strumentazione indica che i livelli di petrolio a bordo sono gli stessi di prima dell’incidente”.Le autorità saudite non hanno ancora confermato l'incidente, che giunge dopo altri attacchi mirati contro l'Arabia Saudita condotti dai ribelli sciiti Houthi dello Yemen appoggiati dall'Iran. Lo scorso 23 novembre un attacco missilistico ha preso di mira un deposito di carburante della compagnia petrolifera Saudi Aramco. Altri attacchi di entità minore hanno in precedenza preso di mira navi per il trasporto di petrolio. Lo scorso 4 marzo la coalizione a guida saudita che sostiene il governo riconosciuto dalla comunità internazionale dello Yemen ha annunciato di aver sventato un “attacco terroristico imminente” contro una petroliera al largo delle coste yemenite, presa di mira da quattro imbarcazioni.Il 25 novembre un’altra petroliera, la nave Mt Agrari, battente bandiera maltese, è stata attaccata “da una fonte sconosciuta” dopo aver finito di scaricare le merci a bordo e mentre stava per lasciare un ormeggio nella struttura di Shuqaiq, senza che l’attacco causasse vittime e senza che alcun gruppo rivendicasse la propria responsabilità per il fatto. La “nave è stata colpita un metro sopra la linea di galleggiamento e ha subito una falla”, si leggeva in un comunicato della compagnia greca Tms Tankers. In quell'occasione, secondo Dryad Global, l’imbarcazione sarebbe stata colpita da una mina delle milizie sciite Houthi. In precedenza, il 13 maggio 2019, quattro imbarcazioni erano state oggetto di un non meglio precisato “sabotaggio” al largo delle coste degli Emirati Arabi Uniti: si trattava di due petroliere saudite, ovvero le navi Amjad e Al Marzoqah, di proprietà della compagnia di navigazione saudita Bahri, una chiatta bunker per carburanti battente bandiera emiratina, A Michel, e un cargo di prodotti petroliferi battente bandiera norvegese, Mt Andrew Victory. (Res)