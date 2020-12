Milano: Fidanza (Fd'I), Sala critica Arcuri e il suo stesso governo, il centrosinistra è più spaccato che mai

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Anche oggi il sindaco Sala è tornato a criticare il governo giallorosso, prendendo le distanze dal suo stesso esecutivo, come già successo in altre occasioni. Sala sottolinea che il commissario Arcuri non può definire irresponsabile il cittadino che fa quello che gli viene concesso e che sta al governo prendere le decisioni. Su questo siamo d'accordo: se l'esecutivo mette la Lombardia in zona gialla le persone escono, perché è possibile farlo. Sala però evidentemente dimentica che a Roma c'è un governo del suo stesso colore politico. Dimostrando che il centrosinistra è più spaccato che mai. Mentre in un momento così difficile per l'Italia ci vorrebbe massima coesione". Lo ha scritto in una nota l'europarlamentare di Fratelli d'Italia, Carlo Fidanza. (Com)