Regeni: anche il “Wall Street Journal” si occupa del caso, “una storia di inganni e brutalità”

- Il “Wall Street Journal” ha pubblicato oggi un lungo articolo dedicato alla vicenda di Giulio Regeni, il giovane ricercatore italiano torturato e ucciso in Egitto nel gennaio del 2016. Il quotidiano statunitense definisce l’inchiesta della procura italiana, culminata la scorsa settimana nell’incriminazione di quattro agenti delle forze di sicurezza egiziane, come “una fonte d’imbarazzo internazionale” per il governo del presidente Abdel Fatah al Sisi e come “la prima, completa indagine giudiziaria a far luce sui presunti arresti segreti da parte delle forze dell’ordine del Cairo”, una pratica di cui, secondo le organizzazioni locali per i diritti umani, sarebbero stati vittima “migliaia di egiziani”. L’articolo riporta il commento di Mohamed Lofty, direttore della Commissione egiziana per i diritti e la libertà, l’organizzazione non governativa che rappresenta la famiglia Regeni in Egitto. “Si sta indagando su una macchina che è responsabile di sparizioni e torture, e si sta cercando di mettere in luce il suo funzionamento. Non hanno inventato un nuovo sistema per Giulio. Hanno usato gli strumenti e le pratiche che hanno già utilizzato per tanti egiziani”, ha osservato Lofty. Secondo il “Wall Street Journal”, che ripercorre oltre quattro anni di indagini sul rapimento e l’uccisione di Regeni e sul successivo tentativo di insabbiamento della vicenda, “quello che emerge dalle testimonianze, dalle registrazioni telefoniche e da altre prove è una storia di tradimento, inganno e brutalità, e offre una rara visuale sul funzionamento del vasto apparato di sicurezza statale egiziano”. (Nys)