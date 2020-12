Covid: terminata runione Conte, ministri, capidelegazione e Cts

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è conclusa la riunione tra il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, alcuni ministri, i capidelegazione di maggioranza e rappresentanti del Comitato tecnico scientifico per valutare un'ulteriore stretta per contenere il Covid-19 in vista del Natale. All'incontro hanno partecipato il ministro degli Affari regionali, Francesco Boccia, il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, il ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D'Incà e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro. (Rin)