Speciale scuola: Ats Milano, il trend dei positivi nelle scuole si è stabilizzato

- Il trend complessivo delle persone contagiate dal Coronavirus e di quelle isolate nelle scuole delle province di Milano e Lodi si è stabilizzato. Lo comunica in una nota l'Ats di Milano. Dal 30 novembre al 6 dicembre, infatti, il numero di positivi è stato di 528 (389 alunni e 139 operatori scolastici), contro i 540 (346 alunni e 194 operatori) della settimana precedente, 23-29 novembre. Per quanto riguarda le persone isolate, invece, è stato registrato un lieve aumento: sono 5.097 (4.903 alunni e 194 operatori) nella settimana 30 novembre-6 dicembre, mentre nel periodo precedente erano 4.503 (4.282 alunni e 221 operatori). "La stabilizzazione del numero dei casi che hanno coinvolto le scuole - spiega il dottor Marino Faccini, direttore dell’area Malattie Infettive di Ats Città Metropolitana di Milano - fa seguito a tre settimane consecutive di diminuzione che hanno portato a una riduzione dei casi di circa l’80% rispetto ad un mese. Tale risultato è stato ottenuto grazie alle misure di contenimento e in particolare all’introduzione della DAD per le scuole superiori e successivamente per le seconde e terze medie. Nella settimana in esame si evidenzia un lieve aumento dei casi nelle scuole medie che andrà monitorato con attenzione". Dei 528 casi positivi della settimana dal 30 novembre al 6 dicembre, 26 sono del Nido (- 12 rispetto alla settimana precedente), 76 della scuola dell'infanzia (-18), 225 della scuola primaria (+2), 136 della scuola secondaria di primo grado (+42) e 65 di quella di secondo grado (-26). Delle 5.097 persone isolate dal 30 novembre al 6 dicembre, invece, 329 sono del Nido (-26 rispetto alla settimana precedente), 975 della scuola dell'infanzia (-8), 2.397 della scuola primaria (+60), 1.152 della scuola secondaria di primo grado (+403) e 244 di quella di secondo grado (+161). Dall'inizio dell'anno scolastico, Ats Città Metropolitana di Milano ha ricevuto segnalazioni di 9.311 casi positivi: 6.464 alunni e 2.847 operatori della scuola. Il numero totale di persone isolate, invece, è 88.773: 85.421 alunni e 3.352 operatori scolastici. (Com)