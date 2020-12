Speciale scuola: Frosinone, con progetto "Solidiamo" 1.030 borse di studio e premi agli studenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In ragione del perdurare dell'emergenza sanitaria, "l'iniziativa di sabato si svolgerà in parte in presenza e in parte in streaming su diverse piattaforme, nel rispetto delle prescrizioni sanitarie vigenti. All'interno della struttura di Selva Piana, infatti, presenzieranno alla cerimonia il sindaco, Nicola Ottaviani, e gli amministratori comunali (nel rispetto delle misure di distanziamento, igiene delle mani e con mascherina obbligatoria e misurazione della temperatura mediante termoscanner), mentre, in rappresentanza di ciascuna scuola, si alterneranno i dirigenti scolastici, al fine di portare il proprio indirizzo di saluto. Gli alunni – uno per istituto – racconteranno la propria esperienza personale e i propri progetti per il futuro. Il ritiro "fisico" delle borse di studio e dei premi, secondo le specifiche indicazioni che saranno fornite sabato 19 dicembre, avverrà a partire dal giorno 21, alla Villa comunale, in una sala con ingresso e uscita distinti, sempre nel rispetto delle prescrizioni sanitarie vigenti, attraverso lo scaglionamento della consegna degli attestati, misurazione della temperatura, obbligatorietà della mascherina e con i dispositivi di sanificazione a disposizione dei presenti. (Com)