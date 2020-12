Speciale scuola: Vaia (Spallanzani), per scuola servono giusti investimenti e reintroduzione medico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Dei problemi derivanti dai due settori critici, ovvero scuola e trasporti, se ne parla da maggio. Mi auguro che se il 7 gennaio riapriranno le scuole, i ragazzi avranno ascoltato i nostri appelli e che siano stati fatti i giusti investimenti”, altrimenti “ritorneremo in una situazione di rischio elevato”. Lo ha detto in una intervista al Corriere della Sera Francesco Vaia, direttore sanitario dell’Istituto nazionale malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma. Da un punto di vista strettamente sanitario, per Vaia, “la scuola deve rientrare in un percorso virtuoso di medicina territoriale. Andrebbe ripristinata la figura del medico scolastico”. “La pandemia ci ha dimostrato che è necessario, anche per avvicinare i ragazzi alla prevenzione e ai corretti stili di vita”. (Rer)