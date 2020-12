Tav: De Micheli, sul fronte italiano i lavori stanno proseguendo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul fronte italiano i lavori stanno proseguendo. Sono in corso circa tre miliardi di euro di gare per i lavori al tunnel di base. L’ipotesi di impatto occupazionale è di 4 mila posti di lavoro ed altrettanti nell’indotto. Lo ha dichiarato la ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, in videoconferenza davanti alle commissioni riunite Trasporti della Camera e Lavori pubblici del Senato, nell'ambito dell'esame dello schema di contratto di programma tra il ministero, Ferrovie dello Stato italiane Spa e Tunnel Euralpin Lyon Turin (Telt) Sas per il finanziamento, la progettazione e la realizzazione della sezione transfrontaliera della parte comune della nuova linea ferroviaria Torino-Lione. (Rin)