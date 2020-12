Azerbaigian-Armenia: iniziato lo scambio reciproco di prigionieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È iniziato oggi lo scambio reciproco di prigionieri e ostaggi tra l'Azerbaigian e l'Armenia. Lo ha detto la Commissione statale sui prigionieri di guerra e sui cittadini scomparsi e presi in ostaggio dell'Azerbaigian. A seguito di negoziati con la partecipazione di organizzazioni internazionali e del Comando russo per il mantenimento della pace, è stato raggiunto un accordo con la parte armena sullo scambio di prigionieri e ostaggi. Il 14 dicembre è iniziato il reciproco ritorno di prigionieri e ostaggi. Nel pomeriggio, prigionieri e ostaggi azerbaigiani, tra cui Shahbaz Guliyev e Dilgam Askerov, tenuti in ostaggio dall'Armenia dal luglio del 2014, sono stati trasferiti a Baku in aereo. Dopo l'attuazione di adeguate misure di quarantena, le persone rilasciate potranno riunirsi alle loro famiglie. (Rum)