Credito: Sabatini (Abi), normativa Npl crea rischi per tessuto economico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nuova normativa europea sui crediti non performanti (Npl) rischia di avere un impatto negativo sul tessuto economico italiano, andando a limitare la possibilità per le banche di offrire all’economia l’indispensabile sostegno per uscire dalla crisi e compromettendo la situazione finanziaria di clienti in difficoltà, anche temporanea. Così il direttore generale dell’Associazione bancaria italiana (Abi), Giovanni Sabatini, durante la sua audizione odierna alla Camera dei deputati. “Viene così a definirsi una definizione dei crediti deteriorati ancora più stringente: in particolare per gli scaduti, un ritardato pagamento che si protrae per oltre 90 giorni determina al superamento di certe soglie di materialità la classificazione in default”, ha spiegato, sottolineando che per il superamento delle soglie sono sufficienti importi superiori a 500 euro che rappresentino più dell’un per cento del totale delle esposizioni di un’impresa. “La conseguenza è che con le nuove regole la classificazione in default di una posizione determina la medesima riclassificazione di tutti i finanziamenti, e si trascina l’intera posizione debitoria dell’impresa”, ha aggiunto. (Ems)