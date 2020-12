Rimini: in casa dieci piante di marijuana, denunciato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri i carabinieri della stazione di Santarcangelo di Romagna (Rn) hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rimini un imprenditore per detenzione e coltivazione di stupefacenti. L’uomo controllato in strada e trovato in possesso in strada di una dose di stupefacente di tipo mariujuana, all’esito della successiva perquisizione domiciliare sarebbe stato trovato in possesso di un ulteriore quantitativo di stupefacente oltre ad una piantagione di circa dieci piante allestita all'interno della propria abitazione, in soffitta, disabitata, con tanto di apparecchiatura elettronica per l’umificazione, areazione ed illuminazione artificiale. Inoltre è stato trovato un essiccatore ove si trovavano a maturare alcune piante che avevano fiorito. L’analisi al narcotest ha stabilito che le piante avevano un principio attivo di cannabis di buona qualità. Lo stupefacente, unitamente all’attrezzatura sono stati sottoposti a sequestro e a brevi saranno messi a disposizione della magistratura. (Ren)