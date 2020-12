Covid: Mazzeo, Toscana resta arancione nonostante buoni dati ora governo faccia chiarezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Gli sforzi e i sacrifici non sono finiti. Occorrono altri sacrifici, perché tanto più si è responsabili, tanto più si è liberi. Certo il governo deve fare chiarezza. I dati sanitari della Toscana sono migliori di altre Regioni, eppure restiamo in zona arancione e le cittadine e i cittadini non comprendono il permanere di uno stato ad alto rischio”. È quanto ha dichiarato il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, intervistato a margine della seduta di oggi: “Dobbiamo ripartire velocemente e in sicurezza, senza compromettere il delicato equilibrio tra salute e lavoro. Rispettare le regole è fondamentale e la Toscana ha fatto la sua parte riuscendo a recuperare meglio di altre Regione grazie al contributo di tutta la collettività". (segue) (Ren)