Kosovo: stampa locale, probabili elezioni anticipate a fine febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Kosovo andrà ad elezioni parlamentari anticipate in quanto i partiti politici non riusciranno a trovare un accordo sul nome del nuovo presidente della repubblica. E' quanto sostiene l'editorialista del portale d'informazione "Ekonomia Online" Ramush Tahiri. Secondo quanto scritto da Tahiri, le elezioni parlamentari in Kosovo si terranno il 28 febbraio 2021. A suo modo di vedere, tuttavia, anche dopo le nuove elezioni è improbabile che verrà trovata la maggioranza parlamentare di 80 voti per eleggere il nuovo presidente. Non sono stati registrati negli ultimi giorni progressi nelle trattative tra i partiti politici kosovari per la scelta del nuovo presidente della repubblica: anche l'emittente tedesca "Deutsche Welle" riferisce intanto della mancata intesa e della probabilità di elezioni anticipate nel Paese balcanico. "Le elezioni non sono la soluzione per risolvere il nodo relativo alla scelta del nuovo presidente", ha affermato nei giorni scorsi il leader del partito governativo Lega democratica del Kosovo (Ldk), Isa Mustafa, secondo quanto riferisce il quotidiano "Koha". "Non credo che siamo in una situazione senza uscita", ha osservato Mustafa riconoscendo le difficoltà dei partiti politici nel trovare un accordo ma evidenziando anche "la responsabilità" dimostrata sempre dai partiti per il bene della stabilità istituzionale. "In questa situazione, la domanda non è chi sarebbe la persona migliore per essere il nuovo presidente, in quanto ciò è relativo. La domanda che deve avere una risposta è quale soluzione è la più accettabile. La risposta a queste esigenze deve essere comune, di una maggioranza rilevante. Condizionare questo processo con le elezioni non è la soluzione", ha affermato il leader dell'Ldk. (segue) (Kop)