Speciale difesa: Etiopia, premier Ahmed in visita a Macallè per la prima volta dall’inizio del conflitto

- Il primo ministro dell'Etiopia, Abiy Ahmed, ha visitato la capitale del Tigrè, Macallè, per la prima volta da quando ha ordinato un'offensiva militare contro la regione. Nel corso della sua visita, Ahmed ha partecipato alla prima riunione del nuovo Consiglio regionale, istituito dopo la destituzione della giunta del Fronte di liberazione del popolo del Tigrè (Tplf). “Sono andato a Macallè e ho incontrato i comandanti dell'Endf (Forza di difesa nazionale etiope) e l'amministrazione provvisoria del Tigrè. (Rthio) Telecom ed elettricità attualmente in fase di ripristino dopo le riparazioni; opere infrastrutturali in corso e aiuti umanitari forniti. Continueremo ad arrestare la cricca criminale”, ha scritto Ahmed su Twitter. La visita giunge dopo che il primo ministro ha ricevuto ad Addis Abeba il premier sudanese Abdalla Hamdok, con il quale ha discusso di questioni politiche, umanitarie e di sicurezza di interesse comune, oltre che sul futuro della pace e della stabilità per i due Paesi e la regione. “Abbiamo raggiunto un'intesa su varie questioni che rafforzerà ulteriormente la cooperazione tra i nostri due Paesi”, ha scritto Ahmed al termine dell’incontro, senza confermare la notizia circolata su alcune fonti di stampa secondo cui il Sudan sarebbe pronto a mediare nella crisi del Tigrè. Secondo quanto riferito dal quotidiano “Sudan Tribune”, le due parti avrebbero concordato di tenere un vertice urgente dell’Autorità intergovernativa per lo sviluppo (Igad) per discutere del conflitto nel Tigrè. (Res)