Energia: Crisostomo (Enel), per transizione energetica lavorare su processi amministrativi e finanza sostenibile

- Per una transizione energetica completa e una energia totalmente pulita "ci vorrà qualche anno ma quello che è certo è che ci arriveremo e che dobbiamo lavorare sugli ostacoli che si frappongono a questo traguardo. A mio avviso sono da un lato i processi amministrativi e dall'altro lo sviluppo di strumenti di finanza sostenibile che possono consentire che si metta a terra quella mole di investimenti che servono per realizzare in concreto la transizione energetica". Lo ha dichiarato Michele Crisostomo, presidente di Enel, durante il suo intervento a Direzione Nord, in corso al Palazzo delle Stelline a Milano. Alla domanda su come si possa gestire la paura che non si torni ad essere come prima, Crisostomo ha replicato che "la mia considerazione è che dovremmo aver paura che si torni ad essere come prima, lavoriamo su questa paura per aver lo stimolo e la forza per andare nella direzione giusta, e quella della transizione energetica segna una delle strade che dobbiamo percorrere". (Rem)