Energia: Starace (Enel), non abbiamo più scuse per non abbracciare la transizione

- Il futuro è possibile, e quando torneremo alla normalità non avremo più scuse per non abbracciare velocemente la transizione energetica. Così Francesco Starace, amministratore delegato di Enel, intervenuto oggi allo StartupItalia Open Summit 2020. “Durante il lockdown abbiamo fatto un viaggio nel futuro, nel sistema energetico che si viene a creare in un paese moderno quando la produzione da fonti fossili arriva ad essere ridotta e meno importante”, ha detto. (Ems)