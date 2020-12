Medio Oriente: presidente Israele auspica passi verso la pace dei palestinesi durante telefonata con re Bahrein

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente israeliano, Reuven Rivlin, ha avuto oggi un colloquio telefonico con il re del Bahrein, Hamad bin Isa al Khalifa. Lo ha annunciato la presidenza di Gerusalemme. “La pace è fatta tra i popoli e tra le nazioni. Sono pienamente speranzoso che anche i palestinesi faranno dei passi per costruire la fiducia reciproca, la cooperazione e la pace”, ha dichiarato Rivlin. Questa mattina, il capo dello Stato israliano ha ricevuto una delegazione di pensatori provenienti dal Bahrein e dagli Emirati Arabi Uniti per rafforzare la cooperazione tra i popoli, in seguito agli accordi per la normalizzazione delle relazioni. (Res)