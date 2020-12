Milano: evade dai domiciliari, arrestato dai carabinieri mentre era a pranzo fuori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel pomeriggio di ieri i carabinieri di Bollate hanno tratto in arresto in flagranza di reato per evasione un soggetto serbo di 31 anni, residente a Baranzate(MI) già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari quale destinatario di un mandato di arresto internazionale emesso dalla Svizzera per reati di truffa, rissa e riciclaggio. Il soggetto infatti nel primo pomeriggio, incurante della misura a cui è sottoposto, si è recato presso un agriturismo di Origgio (VA) per consumare il pranzo unitamente ad altre persone. Il soggetto però è stato riconosciuto da un militare della tenenza, libero dal servizio, il quale comunicava ai colleghi in servizio la presenza dell’uomo. I militari sopraggiunti presso l’agriturismo poco dopo fermavano il soggetto che non aveva nessuna autorizzazione venendo quindi arrestato in flagranza e ricondotto presso la propria abitazione nuovamente agli arresti domiciliari; nella mattinata odierna è stato celebrato il rito direttissimo con il quale è stato convalidato l’arresto. Il soggetto permane agli arresti domiciliari. (Com)