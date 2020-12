Perù: 64 per cento dei peruviani approva candidatura Vizcarra al Congresso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 64 per cento dei peruviani approva la candidatura dell’ex presidente Martin Vizcarra al Congresso con il partito Somos Perú nelle elezioni generali in programma il prossimo aprile. È quanto emerge da un sondaggio condotto da Ipsos. Secondo quanto emerso solo il 33 per cento ha dichiarato di non essere d’accordo e il 3 per cento non si è espresso. Lo scorso 28 novembre Vizcarra ha annunciato che sarà capolista per Somos Perù al Congresso. (segue) (Brb)