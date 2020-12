Perù: 64 per cento dei peruviani approva candidatura Vizcarra al Congresso (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La destituzione di Vizcarra da parte del Congresso ha provocato un terremoto politico in Perù, dove per giorni si sono registrate proteste della società civile. La mozione di sfiducia nei suoi confronti - approvata con 105 voti a favore, 19 contrari e 4 astenuti - seguiva l’avvio di un’indagine per un presunto caso di corruzione riferito a quando Vizcarra era governatore della regione di Moquegua (2011-2014). Per almeno tre giorni nella capitale Lima e in diversi punti del paese si erano tenute manifestazioni per chiedere le dimissioni di Manuel Merino, che si aveva sostituito Vizcarra alla presidenza, e denunciare un “colpo di Stato parlamentare” contro Vizcarra. Le tensioni hanno portato alla morte di due giovani manifestanti, dossier sul quale la procura ha aperto una indagine preliminare, e almeno un centinaio di feriti. (segue) (Brb)