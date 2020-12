Perù: 64 per cento dei peruviani approva candidatura Vizcarra al Congresso (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sotto la pressione delle polemiche Merino ha rassegnato le sue dimissioni. Al suo posto è subentrato lo speaker del Parlamento Francisco Sagasti, che ha giurato come nuovo presidente del Perù. Diventando presidente, Sagsti ha passato la guida del Congresso a Mirtha Vazquez, della coalizione di centro sinistra, Frente amplio. La nomina di Sagasti è stata salutata con favore dallo stesso Vizcarra. Successivamente si è insediato il nuovo governo, guidato dalla premier Violeta Bermudez, già viceministra durante la presidenza di Alejandro Toledo. Nel nuovo governo del presidente Francisco Sagasti tornano due ministri dell’esecutivo dell’ex presidente Martin Vizcarra: Pilar Mazzetti al ministero della Salute e Alejandro Neyra al dicastero della Cultura. Al ministero degli Esteri arriva Esther Astete Rodriguez, già ambasciatrice del Perù in Messico ed Ecuador; all'Economia si insedia Waldo Mendoza Bellido, già viceministro delle Finanze durante la presidenza di Alejandro Toledo, mentre la Difesa va a Nuria Esparch Fernandez, già viceministra per le risorse della Difesa sotto la presidenza di Alan Garcia. (Brb)