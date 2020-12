Milano: investita da auto mentre porta cibo a clochard, morta ‘suorina’

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È morta all’ospedale Sacco ieri pomeriggio, intorno alle 17.30, suor Maria Assunta Porcu dopo essere stata investita in bicicletta sul ponte di via G.B. Grassi da un auto circa 24 ore prima. Lo ha fatto sapere l’assessore del Municipio 8 di Milano, Fabio Galesi, con un post Facebook. “Purtroppo è scomparsa ieri pomeriggio verso le ore 17.30. È stata investita in bicicletta sul ponte di via G.B. Grassi. Come tutte le sere si recava sotto al ponte per portare un pasto caldo al senzatetto che da anni vive lì - ha raccontato Galesi -. Nel ritornare a casa purtroppo una macchina l'ha investita. La suorina Assunta era una figura di riferimento del quartiere di Quarto Oggiaro, ma non solo, una persona devota nell'aiutare il prossimo. Voglio ricordarti con il tuo sorriso e con le tue belle parole - il commiato dell'assessore -. Ciao Suorina”. Secondo quanto ricostruito dalla polizia locale, una Citroen che procedeva in corsia centrale (quella per i tram) da via Mambretti in direzione periferia, ha colpito la ‘sorella’ appartenente alla congregazione delle Piccole Apostole di Gesù di Appiano Gentile (Co) all’altezza dell’attraversamento semaforico. Non è servito a salvarle la vita il trasporto al vicino ospedale Sacco, dove è arrivata in condizioni già critiche. Secondo quanto raccontano alcuni parenti, in quel momento stava portando un pasto caldo a un senza tetto.(Rem)