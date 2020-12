© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni ribadisce che il centrodestra è pronto a governare unito. “Confido sul fatto di lavorare compatti – ha affermato in occasione di una conferenza stampa al Senato - è importante ribadire che non esiste uno scenario in cui si va con altri, noi siamo fatti per governare insieme".(Rin)