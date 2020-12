© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi ho avuto modo di parlare e di spiegare le mie ragioni. Sono molto serena". Lo ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi uscendo dal tribunale d'Appello di Roma dopo l'udienza odierna nel processo di appello chiesto dalla procura capitolina che ha impugnato la sua assoluzione per il reato di falso documentale dovuto all'avanzamento in carriera di Renato Marra, fratello del suo ex braccio destro Raffaele. (Rer)