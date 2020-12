Covid: Sala, non so se divieto di andare nelle seconde case per Milano sia grande vantaggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il sindaco di Milano Giuseppe Sala il divieto di spostarsi nelle seconde case fuori regione potrebbe non essere un “grande vantaggio” per il capoluogo lombardo, dove già ieri si sono verificati assembramenti nelle vie dello shopping. “Io non so se è giusto o meno vietare di andare nelle seconde case. Però è chiaro che se non puoi uscire dal Comune, non puoi andare nelle seconde case, la gente si riversa nelle strade cittadine. Per Milano non so se è un grande vantaggio”, ha detto Sala, intervenendo in videocollegamento all’evento “Direzione Nord” in corso al Palazzo delle Stelline. “È una decisione che deve prendere il governo, perché il governo ha il controllo della situazione e ha virologi, medici e tecnici che gli riferiscono e chi sta sul territorio come me deve cercare di far rispettare le decisioni prese dal governo”, ha aggiunto il primo cittadino, che alla domanda se per la città sia meglio che venga consentito spostarsi nelle seconde case, ha risposto: “È da pensarci, però è chiaro - e io l’avevo anche detto ai ministri con cui mi sono confrontato - che oggettivamente così noi avremmo le strade più piene e oggettivamente così è stato”. “È chiaro anche - ha concluso il sindaco - che è sempre difficile trovare la giusta misura, ma quando annunci prima che dal 20 non potrai più muoverti, era chiaro che tutti si sarebbero mossi questo weekend. Era tutto prevedibile”. (Rem)