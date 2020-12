Covid: Buffagni, zona rossa è scientifica e tecnica, non politica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Io mi adeguerò alle scelte che faranno il comitato tecnico scientifico e i ministeri. Non è una scelta politica è una scelta scientifica e tecnica”. Lo ha detto il vice ministro allo sviluppo economico , Stefano Buffagni, al suo arrivo a "What comes next - spunti di futuro dalla trincea" in corso dal Palazzo delle Stelline di Milano rispondendo ai giornalisti che gli hanno chiesto aggiornamenti sulla possibilità che tutta l'Italia diventi zona rossa durante le feste di Natale e Capodanno. “Lo sta facendo la Germania – ha evidenziato Buffagni – ora capiamo con i numeri”. (Rem)