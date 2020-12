Ue: Impresa comune calcolo, nuovo sistema in Bulgaria per 11,5 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi l'Impresa comune europea per il calcolo ad alte prestazioni (la European High-Performance Computing Joint Undertaking), che riunisce le risorse europee per acquistare e distribuire supercomputer e tecnologie di livello mondiale, ha annunciato la firma di un contratto del valore di 11,5 milioni di euro per un nuovo sistema di supercalcolo in Bulgaria. Lo si apprende dalla Commissione europea che ha spiegato che il nuovo sistema sarà capace di più di 4.4 petaflop e sarà ospitato da Sofiatech. Esempi di applicazioni per il suo utilizzo possono includere una valutazione accurata della sostenibilità sismica degli edifici, previsioni meteorologiche e applicazioni mediche per sostenere la diagnostica a bassa invasività e la scoperta di trattamenti innovativi. "Con l'acquisizione di questo supercomputer in Bulgaria, così come di altri in Europa, restiamo all'avanguardia nei nostri sforzi per affrontare le sfide industriali, tecnologiche e scientifiche", ha dichiarato la vicepresidente esecutiva per un'Europa adatta all'era digitale, Margrethe Vestager. "Investire nelle infrastrutture di supercalcolo è fondamentale per migliorare la qualità della vita dei cittadini dell'Ue, aumentare la competitività e far avanzare la ricerca e l'innovazione", ha aggiunto. "Questo nuovo supercomputer aiuterà la ricerca europea a guidare l'innovazione e promuovere una scienza migliore fornendo accesso a infrastrutture e servizi Hpc all'avanguardia, indipendentemente da dove si trovino in Europa", ha sottolineato la commissaria per l'innovazione, la ricerca, la cultura, l'istruzione e la gioventù, Mariya Gabriel. (segue) (Beb)