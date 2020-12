Ue: Impresa comune calcolo, nuovo sistema in Bulgaria per 11,5 milioni di euro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione ha specificato che l'Europa è in prima linea negli investimenti nelle infrastrutture di supercalcolo di prossima generazione e un esempio è fornito dall'iniziativa dell'Ue Destination Earth, che mira a sviluppare un modello digitale della Terra ad altissima precisione, che potrebbe migliorare le previsioni meteorologiche, la gestione dell'acqua e la modellazione ambientale. Il supercomputer in Bulgaria è l'ultimo ad arrivare dopo l'annuncio del supercomputer Lumi in Finlandia e del supercomputer Leonardo in Italia, nonché di altri tre supercomputer in Repubblica Ceca, Lussemburgo e Slovenia. L'impresa comune prevede di acquisire un altro supercomputer in Portogallo e in Spagna. Una proposta della Commissione annunciata a settembre consentirà un ulteriore investimento di 8 miliardi di euro nella prossima generazione di supercomputer. (Beb)