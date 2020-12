Marocco: inaugurato consolato Bahrein a Laayoune e Haiti a Dakhla

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Regno del Bahrein ha aperto oggi un consolato generale a Laâyoune, nel sud del Marocco. Si tratta della decima rappresentanza diplomatica inaugurata nel capoluogo della regione del Sahara in un anno. La cerimonia di inaugurazione è stata presieduta dal ministro degli Affari esteri, della cooperazione africana e dei marocchini residenti all'estero, Nasser Bourita, e dal suo omologo del Bahrein Abdullatif bin Rashid Al Zayani. Il Bahrain ha quindi seguito le orme dell'Unione delle Comore, Gabon, Repubblica Centrafricana, Sao Tome e Principe, Burundi, Costa d'Avorio, Eswatini, Zambia e Emirati Arabi Uniti aprendo una propria rappresentanza nella città marocchina. Sempre oggi la Repubblica di Haiti ha aperto un consolato generale a Dakhla. Si tratta dell'ottava rappresentanza diplomatica inaugurata in questa città portuale in meno di un anno. La cerimonia di inaugurazione di questo consolato è stata presieduta da Bourita e dall'ambasciatore di Haiti in Canada, Weibert Arthus. Questo paese caraibico è, quindi, il primo paese non arabo e non africano ad aprire un consolato nella regione del Sahara. (Res)