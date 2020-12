Speciale difesa: Sudan-Etiopia, tensioni regionali, premier Hamdok e Ahmed convocano vertice “urgente” dell’Igad

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scorsa settimana una commissione parlamentare etiope ha tuttavia accusato l'esercito sudanese di aver effettuato attacchi contro i civili a sostegno dei ribelli del Tigrè, confermando parzialmente i timori di un coinvolgimento diretto nella crisi e di un possibile scontro con Addis Abeba. Nelle ultime settimane si sono infatti acuite le tensioni al confine fra Etiopia e Sudan dopo che le truppe dell'esercito sudanese sono entrate in un'area del Tigré che dal 1995 era controllata dalla milizia Shifta, “tollerata” dal governo etiope. Lo riferisce l'emittente araba "Al Arabiya", secondo cui 'esercito di Khartum ha preso il controllo del campo Khor Yabis, situato ad est dello Stato sudanese di Gedaref. L'area regionale di confine di Al Fashaqa, adiacente alla regione etiope dell'Amhara, è al centro di una disputa decennale fra Etiopia e Sudan. Al Fashaqa fa parte dello stato sudanese di Gedaref ed è attraversato dal fiume Basalam, che hanno reso fertili fino a 600 mila acri di campi: negli anni gli agricoltori etiopi si sono infiltrati per lavorare la terra, scatenando ripetuti appelli dalle forze sudanesi a delimitare i confini della regione. A rendere più rigida la posizione sudanese è stato in particolare un episodio, nel quale le milizie etiopi si sono spinte a posizionare segni di confine fino a 1.500 acri sui terreni agricoli della zona. Nel 1995 un accordo tra i due Paesi ha sancito che l'area di confine sarebbe stata libera da eserciti ufficiali: da quel momento il controllo della zona è passato per il lato sudanese alle Brigate di difesa popolare, per quello etiope alle milizie Shifta. (Res)