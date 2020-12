Speciale difesa: Guerini, con pandemia rischiamo aumento minacce e crescente instabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La stagione delle missioni internazionali è tutt'altro che conclusa, la pandemia non può che aggravare ulteriormente contesti già complessi sotto il profilo economico e sociale e rischiamo di assistere a un aumento delle minacce e a una crescente instabilità che caratterizzano buona parte dell'area di interesse nazionale e quindi la guardia deve rimanere alta e il futuro continuerà a vedere il nostro Paese sempre più impegnato al di fuori dei confini nazionali". Lo ha detto il ministro della Difesa Lorenzo Guerini intervenendo a "What comes next - spunti di futuro dalla trincea" in corso al Palazzo delle Stelline di Milano. (Rem)