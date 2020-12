Speciale difesa: Guerini, strumento militare ha capacità uniche contro pandemia, allargare dibattito su difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Soprattutto in questo momento, serve allargare il dibattito sulla difesa per far capire meglio ai nostri cittadini che la nostra sicurezza poggia sulle capacità operative delle nostre forze armate, serve a far capire che nel vantaggio tecnologico dell'industria della difesa c'è un pezzo rilevante della nostra sovranità nazionale". Lo ha detto il ministro della difesa Lorenzo Guerini intervenendo a "What comes next - spunti di futuro dalla trincea" in corso a dal Palazzo delle Stelline di Milano. "Sono consapevole che la necessità di superare le gravi conseguenze economiche e sociali prodotte dalla pandemia rischia di rendere non pienamente comprensibile agli occhi dell'opinione pubblica le esigenze e le priorità di modernizzazione della difesa", ha proseguito il ministro spiegando che "se la difesa è stata in grado di fornire un aiuto così importante alla gestione dell'emergenza covid, e continuerà a farlo, è dovuto al fatto che lo strumento militare è in possesso di capacità uniche che si sono dimostrate decisive". "Questa lezione – ha concluso Guerini - ci insegna che oggi è quanto mai necessario investire nei settori della sicurezza e della difesa per garantire uno strumento militare sempre più moderno. Per affrontare il tema della sicurezza nazionale - ha concluso - resta quindi centrale il tema della sicurezza militare e anche delle risorse necessarie a sostenerlo". (Rem)