Speciale difesa: Nigeria, assalto a scuola di Kankara, 333 studenti risultano ancora dispersi

- È di 333 il bilancio degli studenti che risultano ancora dispersi dopo l’attacco condotto lo scorso fine settimana da uomini armati contro la scuola secondaria di Kankara, nello Stato di Katsina, nel nord della Nigeria. Lo ha riferito al quotidiano “Premium Times” il governatore di Katsina, Aminu Masari, al termine di un incontro con una delegazione del governo federale guidata dal ministro della Difesa, Salihi Magashi. Gli uomini armati, arrivati a bordo di motociclette, hanno fatto irruzione nei locali della scuola intorno alle 23:00 di venerdì sera, aprendo il fuoco per poi fuggire con diversi studenti presi in ostaggio. Al momento dell’attacco erano presenti 839 studenti, come confermato dal governatore. Secondo quanto riferito dai media locali, prima di attaccare la scuola gli uomini armati – di cui non si conosce ancora l’identità – avevano precedentemente effettuato un raid nella città di Kankara, ferendo molti residenti ma venendo in seguito respinti dalle forze di sicurezza. Il presidente nigeriano Muhammadu Buhari, originario dello Stato di Katsina, ha condannato l'attacco e ha invitato le forze di sicurezza a trovare e perseguire i responsabili. (Res)