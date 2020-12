Speciale difesa: Francia-Tunisia, premier Castex riceve a Parigi omologo Mechichi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro francese, Jean Castex, riceve a Parigi l'omologo tunisino, Hichem Mechichi, per fare il punto sulle cooperazioni bilaterali tra Parigi e Tunisi. Lo ha reso noto Matignon, sede del governo francese. "Questa visita si inserisce nel contesto della solidarietà mostrata dalla Tunisia nei confronti della Francia dopo l'attentato di Nizza", ha fatto sapere Parigi. L'incontro "permetterà di passare in rassegna le cooperazioni tra la Francia e la Tunisia nei settori prioritari seguiti nel quadro dell'Alto consiglio di cooperazione presieduto dai due primo ministri", si legge in un comunicato. Tra i punti ci sono quelli riguardanti lo sviluppo economico, la giustizia, la difesa e l'educazione. Nel corso del colloquio verrò evocato anche "il sostegno dato dalla Francia alla Tunisia in materia sanitaria ed ospedaliera" e il rafforzamento della cooperazione nel settore migratorio, "in particolare nel campo della lotta all'immigrazione irregolare", ha fatto sapere Matignon. (Frp)