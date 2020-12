Brexit: Commissione Ue, numero gratuito per cittadini e imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha annunciato che, avvicinandosi la fine del periodo di transizione per la Brexit (il primo gennaio 2021), il numero di telefono unico dell'Ue per i cittadini, l'Europe direct contact centre, rimarrà a disposizione dei cittadini, delle imprese e delle parti interessate per rispondere alle domande relative alla Brexit in tutte le 24 lingue ufficiali. Le questioni relative al Regno Unito saranno trattate in via prioritaria. Il Contact Center è disponibile tramite telefono gratuito da tutti gli Stati membri e dal Regno Unito (00800 6789 1011) e tramite modulo web. (Beb)