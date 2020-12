Covid: Misiani, riportare sotto controllo situazione sanitaria ora è migliore scelta di politica economica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La curva dei contagi si sta abbassando, i progressi della ricerca sui vaccini sono buone notizie che ci lasciano ben sperare per il futuro ma la situazione resta di massima allerta, con un numero purtroppo elevatissimo di decessi. Riportare sotto controllo la situazione sanitaria è un dovere e la migliore scelta di politica economica che possiamo fare nell'immediato". Lo ha dichiarato il viceministro dell'Economia, Antonio Misiani, durante il suo collegamento a "Direzione Nord", manifestazione in corso al Palazzo delle Stelline a Milano. "In questi mesi - ha aggiunto Misiani - abbiamo lavorato su due fronti: il sostegno di emergenza a famiglie lavoratori e imprese e la programmazione della ripartenza e del rilancio dello sviluppo, in ottica di lungo periodo. Senza i 108 miliardi stanziati dal governo la situazione sarebbe assai più drammatica dal punto di vista economico e occupazionale". (segue) (Rem)