Covid: Misiani, riportare sotto controllo situazione sanitaria ora è migliore scelta di politica economica (2)

- "Oggi il dovere è rilanciare lo sviluppo nel medio e lungo periodo tenendo conto che l'emergenza Covid ha accelerato una serie di cambiamenti già in atto - ha precisato Misiani - che in una fase post Covid saranno centrali come la capacità di digitalizzare il Paese, la capacità di costruire un modello di sviluppo molto più sostenibile dal punto di vista ambientale e la capacità di ridurre le disuguaglianze sociali che rallentano lo sviluppo complessivo del Paese". "Il piano nazionale di ripresa e resilienza si fonda su queste priorità e attorno a loro organizza le decisioni di investimento dei 209 miliardi messi a disposizione dell'Italia. Noi dovremo raccogliere la sfida, evitando di accontentarci di tornare alla situazione pre-Covid. La nostra ambizione è recuperare quanto abbiamo perso in questi mesi e rimettere l'Italia su un sentiero di sviluppo sostenibile e sostenuto". Per Misiani infine il Recovery fund è "l'occasione per cambiare profondamente e radicalmente il nostro Paese. È necessario uno sforzo di dialogo con le forze economiche, i sindacati, le istituzioni territoriali, con l'opposizione e con tutto il Paese nel suo insieme tenendo conto dei suggerimenti e delle proposte". (Rem)