Iran: Ue, business forum sospeso dopo esecuzione giornalista Zam

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo Europe-Iran business Forum è stato posticipato, non cancellato, a seguito dell'esecuzione del giornalista Rouhollah Zam. Lo ha detto il portavoce della Commissione europea, Peter Stano, che ha spiegato, "in merito alla esecuzione, avvenuta nel weekend in Iran", che l'Unione europea condanna "nei termini più forti possibili questa esecuzione" e ricorda la sua "opposizione alla pena di morte". Stano ha ricordato che l'Ue fa appello all'Iran "ad astenersi da future esecuzioni" e "a seguire politiche coerenti verso l'abolizione della pena di morte". Il portavoce ha specificato che "il Forum non è stato cancellato, ma posticipato a causa delle circostanze" dovute alla esecuzione e ha l'obiettivo "di promuovere il business tra Ue e Iran". Ma, a seguito dell'esecuzione, è stato "valutato che questo non fosse il momento per organizzare un Forum simile". Si terrà, invece, la riunione della commissione mista del Jcpoa come da programma, "questo venerdì", ma sarà "in videoconferenza" e non di persona. "L'obiettivo principale è parlare del Jcpoa e della sua attuazione", ha spiegato Stano. (Beb)