- “Siamo tutti moralizzatori il giorno dopo, secondo dei dati tecnici sono state fatte delle scelte e oggi vediamo come rimodulare”. Lo ha detto il vice ministro allo sviluppo economico, Stefano Buffagni, al suo arrivo a "What comes next - spunti di futuro dalla trincea" in corso dal Palazzo delle Stelline di Milano. (Rem)